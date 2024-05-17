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Генич отреагировал на назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

Генич отреагировал на назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»
© Чемпионат.com

«Тихо и без инсайдов. Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера клуба сезона-2024/2025. Вместе с ним из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

В нынешнем сезоне «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. После ухода специалиста исполняющим обязанности главного тренера был серб Владимир Слишкович. Отмечалось, что Слишкович останется в тренерском штабе столичного клуба после назначения Станковича.

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