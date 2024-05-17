Генич отреагировал на назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Тихо и без инсайдов. Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера клуба сезона-2024/2025. Вместе с ним из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

В нынешнем сезоне «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. После ухода специалиста исполняющим обязанности главного тренера был серб Владимир Слишкович. Отмечалось, что Слишкович останется в тренерском штабе столичного клуба после назначения Станковича.

Известные дети спортсменов