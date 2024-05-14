Эксперт: закон о запрете импорта российского урана в США вносит хаос в систему

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Американский бизнес считает, что закон о запрете импорта российского урана в США вносит хаос в устоявшуюся систему. Об этом ТАСС заявил главный редактор портала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич.

Эксперт напомнил, что еще 10 мая, то есть до момента подписания президентом США Джо Байденом закона о запрете импорта российского урана, компания Centrus заявила, что намерена обратиться в Министерство энергетики за предоставлением исключения из этого закона для дальнейшего ведения торговых операций с Tenex - дочерней структурой Росатома (официальное наименование - "Техснабэкспорт", Tenex - торговая марка для экспортных рынков). "Centrus - единственная компания в США, имеющая лицензию Минэнерго на производство обогащенного урана, поэтому ее заявление можно считать реакцией бизнеса на новые инициативы администрации Джо Байдена: политическая риторика только вносит дополнительный беспорядок, не более того", - отметил Марцинкевич.

Что касается многочисленных заявлений о выделении финансирования для создания дополнительных мощностей по обогащению урана, то, отмечает эксперт, под этими заявлениями нет никакой конкретики. "Куда именно могут быть направлены дополнительные инвестиции - тому же Centrus или для расширения производственных мощностей европейской URENCO, уже имеющей на территории Штатов завода по обогащению урана URENCO-USA? В первом случае, с учетом необходимости проведения дополнительных НИОКР и получения лицензии Минэнерго, реализация проекта отодвигается не менее чем на 10 лет. Во втором случае - расширение сотрудничества с URENCO - проект может быть реализован быстрее, но все равно речь пойдет о семи-восьми годах. Не случайно "полный запрет" на импорт российского обогащенного урана в законе отодвинут на 2028 год, даже авторы этого закона понимают, что появление реальной рыночной альтернативы в сжатые сроки невозможно", - сказал Марцинкевич.

Закон о запрете импорта российского урана

В понедельник Байден подписал закон о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российской компанией. Сенат США, ранее одобрив этот законопроект, тем не менее разрешил такие закупки до 2028 года в исключительных случаях при отсутствии альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам". Документ также накладывает на Минэнерго США обязательства по поиску и предоставлению Конгрессу вариантов замещения поставок урана из РФ. По данным того же Минэнерго, Россия обеспечивает поставку почти четверти обогащенного урана, используемого в более чем 90 коммерческих реакторах США, что делает ее основным иностранным поставщиком ядерного топлива.

Комментируя подписанный Байденом закон, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что запрет на импорт урана из России позволит США устранить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики. По его словам, выделение одобренных Конгрессом США по запросу Байдена $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.