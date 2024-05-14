Экономист Митрахович: отказом от урана из РФ США провоцируют рост мировых цен

Отказ США от российского урана может спровоцировать рост мировых цен. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. Он допустил, что причиной такого решения послужили первые результаты от восстановления Соединенными Штатами собственного производства обогащенного урана. "Всякие ограничения всегда так или иначе разрывают цепочки, сложившиеся экономические связи. Я не исключаю, что будет увеличиваться стоимость и урана, и атомного топлива. Рынок в целом будет дезинтегрирован", - прогнозирует Митрахович. При этом он обратил внимание, что в указе президента США Джо Байдена содержится оговорка о том, что до 2028 года можно продолжать закупки у России. Таким образом, нехватка урана для работы американских атомных станций исключается, пояснил эксперт. Он добавил, что Россия не столкнется с серьезными последствиями из-за запрета поставок урана в США, поскольку будет продавать его тем, с кем сотрудничает, а именно со странами Глобального Юга и Востоком. 13 мая Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями. Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться "провальной линии" по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что запрет на ввоз урана из РФ в США не является критичным для российской атомной отрасли.