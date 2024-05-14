Совет Федерации РФ проводит заседание по утверждению кандидатур федеральных министров

Финальное пленарное заседание по рассмотрению кандидатур на посты федеральных министров силового блока и МИД РФ проходит в Совете Федерации во вторник, 14 мая.

Правительство РФ в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, сложило свои полномочия перед избранным президентом. По закону заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключением являются руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом.