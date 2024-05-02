Инвестиции группы "Газпром" в 2024 году могут составить 2,573 трлн рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа "Газпром" планирует направить на инвестиции в 2024 году 2,573 трлн рублей против 3,056 трлн рублей в 2023 году, что означает снижение на 16%, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошлый год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2024 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 572 823 млн рублей", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что инвестиции головной компании "Газпром" в 2024 году снизятся на 20% по сравнению с текущим годом - до 1,574 трлн рублей.

В отчете компании за 2022 год прогнозировалось, что инвестиции группы "Газпром" в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей.