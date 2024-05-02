Акции "Газпрома" на Мосбирже снижались более чем на 4%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже снижалась более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Отрицательная динамика отмечена на фоне публикации компанией отчетности по МСФО за 2023 год.

К 16:22 мск акции "Газпрома" снижались на 4,19%, до 156,38 рубля за бумагу. К 16:32 мск акции компании замедлили снижение до 3,41% и торговались на уровне 157,65 рубля за бумагу.

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО за 2023 год составил около 629 млрд рублей против 1,226 трлн рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка "Газпрома" снизилась до 8,541 трлн рулей с 11,673 трлн рублей годом ранее.