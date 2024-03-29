В МИД заявили о деградации руководства СЕ

Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.