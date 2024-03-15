Тюменская Барби с дочкой пришли на выборы президента РФ

В Тюмени на выборы президента РФ пришли женщина с дочкой в образе кукол Барби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке.

«Стараюсь поддерживать интерес к политике и воспитывать у дочери стремление участвовать в будущем страны. Учу тому, как важно принимать решение и голосовать. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах, поэтому мы с Алисой решили прийти в таких костюмах», — рассказала женщина в образе героини фильма «Барби».

Выборы президента проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Основные события URA.RU публикует в онлайн-трансляции. Ранее свой выбор сделал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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