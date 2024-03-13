Быстров: по результатам можно оценить, что "Краснодар" был не готов к возобновлению чемпионата

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался об увольнении Владимира Ивича из "Краснодара". "Это лучше, чем в "Спартаке". Там есть разногласия, есть скандалы, нет результата ни в Кубке, ни в чемпионате, но все равно человек работает спокойненько. Главное — у него работа, и все. Краснодарцы начали подготовку ко второй части поздно, потому что они собрались так же, как и "Спартак", в двадцатых числах. Мне кажется, было недостаточное количество дней, чтобы подготовиться к первым матчам, но в принципе и по результатам можно оценить, что они были не готовы", - сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. Вчера, 12-го марта "быки" уступили "Химкам" в матче Кубка России и вылетели из турнира. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. В СМИ появилась информация о том, что в клуб может вернуться Мурад Мусаев, который был главным тренером с 2020 по 2021 год. "Спартак" также может в ближайшее время расстаться и Гильермо Абаскалем - после 20-ти сыгранных туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Зенита" на девять очков.