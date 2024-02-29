Отец Леонида Агутина Николай заявил, что певец живет на даче в Подмосковье

Композитор Николай Агутин сообщил в беседе с NEWS.ru, что его сын, певец Леонид Агутин живет с ним на даче в Подмосковье. По словам Агутина-старшего, его невестка Анжелика Варум тоже проживает вместе с ними. Он уточнил, что видится с сыном не так часто из-за его гастролей. "Но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся", - отметил композитор. В феврале продюсер Сергей Лавров заявил, что Леониду Агутину и Анжелике Варум не угрожает "отмена" в России. По его словам, артисты ведут себя спокойно, не вызывающе и "не раздражают" поклонников, "в отличие" от певицы Кристины Орбакайте, которая во время концерта в Израиле станцевала на сцене с матерью, певицей Аллой Пугачевой, и шоуменом Максимом Галкиным. Лавров напомнил, что Агутин хороший музыкант, входит в топ самых востребованных артистов, его любит публика, а его "артистичность перевешивает политичность", при этом "он ничего такого и не говорит". Известно, что, в отличие от Галкина, Агутин не высказывается на тему специальной военной операции на Украине.