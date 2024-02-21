«Средства застрахованы»: вернет ли «КИВИ Банк» деньги вкладчикам после отзыва лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «КИВИ Банк» в среду, 21 февраля. Вывод средств с электронных кошельков пользователей заблокирован. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева, как клиентам «КИВИ Банка» вернуть свои деньги.

Вклады застрахованы

По его словам, это естественно, что все средства пользователей заблокированы, ведь если у банка отозвана лицензия, то он перестает выполнять свои функции. Однако важно помнить, что вклады застрахованы в соответствии с федеральным законом.

— Кредитная организация не имеет права выводить деньги с кошельков клиентов. Но средства, которые лежат на вкладах, пластиковых картах и в электронных кошельках, застрахованы на 1,4 миллиона рублей, согласно федеральному закону. Это не регулирование Центрального банка России или какие-то внутренние инструкции банковской системы, а федеральный закон, — сказал он.

Тем не менее важно знать, что страховые 1,4 миллиона рублей — это сумма всех средств, которые клиент доверил данному банку. Вклады и деньги на картах или в кошельках суммируются, отметил финансовый аналитик.

— Эти средства будет выплачивать государственная корпорация — Агентство по страхованию вкладов. Это совершенно отдельный от «КИВИ Банка» фонд. Он формируется за счет средств, которые отчисляют кредитные организации России в течение активной деятельности всей банковской системы. Это не средства от каждого отдельного банка, а обезличенный фонд, общий для всей банковской системы. И он используется для такого рода случаев, — сказал Беляев.

Специалист подчеркнул, что средства начнут выплачиваться через две недели после страхового случая. То есть клиенты «КИВИ Банка» начнут получать деньги через 14 дней после отзыва его лицензии.

— Клиентам банка нужно узнать, какой будет назначен банк-агент, и обратиться в эту кредитную организацию, чтобы получить страховую сумму из этого фонда, — объяснил собеседник «ВМ».

Денег нет

Однако по закону вкладчик может рассчитывать на возвращение только 1,4 миллиона рублей. Деньги сверх этой суммы выплачиваются из конкурсной массы «КИВИ Банка», то есть из тех средств, которые у него остались после отзыва лицензии. Как правило, в банке заранее понимают, что у кредитной организации отзовут лицензию, и выводят денежные средства. На практике эти деньги невозможно будет получить, потому что их просто нет, сообщил аналитик.

При этом специалист заверил, что если человек получил денежные средства в качестве наследства или вследствие продажи квартиры, дачи, а также любых других крупных зафиксированных сделок, то, согласно дополнительной поправке, они страхуются на сумму до 10 миллионов рублей.

— Если человек продал квартиру, разместил эти деньги на счете в банке, а у кредитной организации отозвали лицензию, он сможет вернуть свои средства. Эту поправку ввели, чтобы обезопасить россиян от возможного риска потери, — сказал Беляев.

Эксперт напомнил, что если человек оформил кредит в этом банке, то это не значит, что отзыв лицензии избавляет его от необходимости выполнять свои кредитные обязательства.