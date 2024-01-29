ЕС изучит "альтернативные меры" помощи Украине в случае провала саммита о €50 млрд

"Наиболее важная цель - достичь соглашения между 27 странами. Мы будем интенсивно работать над этим, а после саммита мы посмотрим, какие есть альтернативы. Мы будем обсуждать альтернативу после саммита, сначала мы должны постараться достичь соглашения", - сказала Лябиб, комментируя публикацию в Financial Times о готовности Брюсселя к введению внутренних санкций против Будапешта.