Столтенберг созывает совет Украина – НАТО после обращения Киева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает Совет НАТО — Украина на уровне послов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Альянса. Отмечается, что обращение о проведении встречи поступило от Киева.
Датой проведения заседания назначено 10 января. При этом уточняется, что заседание пройдет в связи с «недавними ракетными обстрелами и атаками БПЛА» украинской территории.
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия запустила целый шквал ракет по военным объектам Вооруженных сил Украины. По его словам, такой ответ Москвы на удар по Белгороду показал свою эффективность. Джонсон подчеркнул, что украинская сторона потеряла много иностранных наемников, офицеров разведки, промышленные предприятия.