Столтенберг созывает совет Украина – НАТО после обращения Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает Совет НАТО — Украина на уровне послов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Альянса. Отмечается, что обращение о проведении встречи поступило от Киева.

Датой проведения заседания назначено 10 января. При этом уточняется, что заседание пройдет в связи с «недавними ракетными обстрелами и атаками БПЛА» украинской территории.