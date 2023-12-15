Циклон «Ваня»: откуда пришел и чем грозит россиянам

Что такое циклон «Ваня» По данным центра погоды «Фобос», «Ваня» – это активный вихрь, зародившийся в конце прошлой недели в Северной Атлантике, прошедший по Британским островам и после этого захвативший в свою циркуляцию теплый воздух Средиземноморья. Из-за высокой скорости при движении с запада на восток «Ваня» не успел растратить запасы влаги при приближении к Русской равнине, что стало причиной интенсивных осадков на Западе, Северо-Западе, в Приазовье и центральной части страны. Если на юге циклон проявляет себя с помощью дождей, то на севере – посредством метелей. В столице, к примеру, к концу дня ожидается выпадение рекордного количества осадков – 23 мм. В Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Курской областях высота сугробов на утро 15 декабря превысила полуметровую отметку. Однако из-за высокой скорости циклона период пурги будет кратковременным. И уже завтра, одарив снегопадами северо-восток Центрального региона и северо-запад Поволжья, «Ваня» ослабеет и переместится в Предуралье и на Урал, достигая Архангельской области и Коми. А в Поволжье начнутся температурные качели, и к концу недели на смену зимним холодам придет потепление вплоть до оттепелей. Почему «Ваня»? Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения прессы о циклоне, отметил, что ни одна национальная метеослужба не присваивает имена нетропическим циклонам. Потому что каждый тропический циклон уникален, а для умеренных и высоких широт это обычное, ежедневное явление. «Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла», – цитирует Вильфанда РИА Новости. По его словам, наименования таких циклонов скорее напоминают маркетинговый ход. К примеру, Свободный университет в Берлине может за плату присвоить циклону имя. Воспользоваться такой услугой может любой желающий – например, чтобы сделать девушке необычный подарок на день рождения. При этом, по признанию представителя Гидрометцентра, если нетропические циклоны получают названия в СМИ, синоптики относятся к этому «с доброй иронией». Советуем также почитать материал «ФедералПресс» о том, что на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние шесть лет. Фото: Ольга Юшкова / ФедералПресс