В ГД объяснили, почему в Европе передумали конфисковывать машины россиян
В Европарламенте обратились к странам Евросоюза с просьбой не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку это вредит репутации Запада, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные санкции разрушают все демократические основы.
Есть две причины, по которым Европарламент неожиданно призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян. Первое – они понимают дикость этого предложения. Подобные санкции разрушают все демократические основы Запада, о которых они сами так много говорят. Второе – это ясное понимание всего мира, что страны Евросоюза живут по двойным стандартам. Репутация Запада неимоверно падает, — заявил он.
Чепа добавил, что не стоит забывать о европейских компаниях и предпринимателях, которые всегда были заинтересованы в отношениях с Россией и сами страдают от подобных ограничений – они несут издержки. Подобные меры, направленные против России, вредят им самим, резюмировал депутат.