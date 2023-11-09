В ГД объяснили, почему в Европе передумали конфисковывать машины россиян

Есть две причины, по которым Европарламент неожиданно призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян. Первое – они понимают дикость этого предложения. Подобные санкции разрушают все демократические основы Запада, о которых они сами так много говорят. Второе – это ясное понимание всего мира, что страны Евросоюза живут по двойным стандартам. Репутация Запада неимоверно падает, — заявил он.