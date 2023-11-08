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В Еврокомиссии призвали не ждать вступления Украины в ЕС в 2030 году

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

В Еврокомиссии призвали не ждать вступления Украины в ЕС в 2030 году
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«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС — это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год», — сказала она.

Ранее глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, ни для одной страны-кандидата на вступление в ЕС не будет никаких поблажек для приема в организацию, решение об этом будет принято европейскими властями лишь на основании прогресса выполнения критериев ЕС.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам — кандидатам в члены ЕС четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.

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