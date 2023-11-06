В Карачаево-Черкесии сына Рамзана Кадырова наградили двумя орденами
Адам Кадыров удостоен ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», его вручил глава региона Рашид Темрезов.
«Таким образом он отмечен за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, 15-летний Адам Кадыров также получил орден «За заслуги перед Уммой» I степени из рук председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-Хаджи Бердиева.