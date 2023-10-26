Шутинг в штате Мэн стал крупнейшим по числу погибших в Америке в 2023 году

Массовый расстрел людей в американском городе Льюистоне в штате Мэн унес наибольшее количество жизней среди всех случаев вооруженного насилия в Соединенных Штатах с начала текущего года. На это указывает организация Gun Violence Archive (GVA), анализирующая данные обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в Америке.

Согласно данным GVA, в результате шутинга в Льюистоне погибшими числятся 16 человек. Это рекордное количество жертв среди всех случаев применения огнестрельного оружия в США за 2023 год. На второй строчке случай стрельбы в городке Монтерей-Парк (штат Калифорния), где в июне было убито сразу 11 человек.

В то же время, по информации телеканала Fox News, ссылающегося на источники в правоохранительных органах, число жертв стрельбы в Мэне может составить 22 человека. Телеканал CNN информирует, что стрелок еще ранил 60 человек.

О случившемся доложено главе Белого дома Джо Байдену.