По всей России пройдут проверки систем оповещения

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет во всех районах России 4 октября, она состоится на региональном и муниципальном уровне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как говорится в сообщении, проверку проведут с запуском громкоговорителей и сирен, а также замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов. Информация об этом также появится в мобильном приложении «МЧС России».

Ведомство предупреждает, что при звуке сирены гражданам необходимо сохранять спокойствие и не паниковать. При возможности следует включить телевизор — любой общедоступный канал или радио, прослушать информационное сообщение и отложить эту информацию на случай возможных будущих ЧП.

МЧС РФ отмечает, что запланированные мероприятия необходимы для объективной проверки работоспособности средств оповещения населения, а также оценки готовности дежурного персонала, в чьи обязанности входит запуск систем оповещения.