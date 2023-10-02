«Обман населения»: в Госдуме объяснили отказ Молдавии от российского газа

Власти Молдавии обманывают свое население, отказываясь от дешевого российского газа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, альтернативные источники дорогого топлива лягут тяжелым бременем не только на экономику страны, но и на всех граждан республики.

Найти газ можно и в Европе, и в мире, но найти газ дешевле, чем российский трубопроводный, невозможно. Это просто обман населения ради экономической либо политической выгоды, вот что означает отказ Молдавии от закупки российского газа. Дорогой газ, который сейчас нашла Молдавия, ляжет тяжелым бременем на всех граждан Молдавии, на всю экономику страны. Все-таки у Молдавии не очень хорошая экономическая ситуация, и лишние деньги на оплату дорогого газа сейчас не самое лучшее вложение, — заявил Ананских.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов во время выступления на Евро-атлантическом форуме устойчивости сообщил, что страна откажется от закупок газа у «Газпрома». По его словам, Кишинев нашел альтернативные источники для получения этого топлива и будет закупать его на европейском рынке.