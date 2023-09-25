В Севастополе объяснили глухой звук в городе

Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил глухой звук, который могли слышать жители в центре города. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота», — сообщил Развожаев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в пятницу, 22 сентября. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.