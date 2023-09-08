«Осталось 12»: военный эксперт назвал слабое место танка Challenger 2

Боковая проекция является самым уязвимым местом британского танка Challenger 2, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, российские военнослужащие прекрасно знают, куда нужно наносить удар.

Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона – боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают бронь, происходит подрыв. 14 танков направили, минус два, осталось 12, — сказал Леонков.

Военный эксперт напомнил, что первый Challenger 2 был поражен противотанковым реактивным снарядом от установки «Корнет». Леонков считает, что данные танки отличались тем, что до военнослужащих Вооруженных сил России никто им серьезно не противостоял.