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80 лет победе в Курской битве: исторические кадры

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Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки 
© РИА Новости
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Гвардейцы-бронебойщики отражают танковую атаку врага, лежа рядом с подбитым танком 
© РИА Новости
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Пехота ведет бой на Курской дуге 
© РИА Новости
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Советские солдаты во время боя на Курской Дуге 
© РИА Новости

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Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году 
© РИА Новости
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Битва на Курской дуге. Танковый десант 
© РИА Новости
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Курская Дуга. Танки в бою 
© РИА Новости
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Контрнаступление советских войск 
© РИА Новости
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Советские танки на марше 
© РИА Новости

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Местные жители, оставшиеся без крова, возвращаются в родную деревню, освобожденную советскими войсками 
© РИА Новости
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Разгромленная немецкая техника на поле боя 
© РИА Новости
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Курская битва. Наступление советских войск на "Огненной дуге" 
© ТАСС
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Уличные бои в Белгороде 
© РИА Новости
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Горит атакованная советской авиацией колонна противника 
© ТАСС

    80 лет назад, 23 августа, победой советских войск завершилась одно из самых масштабных и важных сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Общие силы сторон на Курской дуге насчитывали 4 миллиона человек, 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и около 12 тысяч боевых самолетов.

    Битва началась 5 июля 1943 года с массированного наступления германских войск.

    12 июля, в ходе первой оборонительной фазы Курской битвы произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение. На Прохоровском поле одновременно сошлись до 1 200 танков и самоходных орудий. После этой масштабной танковой битвы наступательный порыв немецкой армии иссяк, и она перешла к обороне.

    5 августа в результате наступательных операций советских войск были освобождены Орел и Белгород. В честь этого вечером того же дня в небе Москвы впервые в годы войны расцвел артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков.

    После Курской битвы Германия утратила возможность проводить крупные стратегические наступательные операции на Восточном фронте.

    Исторические кадры великого сражения – в галерее «Рамблера».

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