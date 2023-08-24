80 лет победе в Курской битве: исторические кадры

80 лет назад, 23 августа, победой советских войск завершилась одно из самых масштабных и важных сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Общие силы сторон на Курской дуге насчитывали 4 миллиона человек, 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и около 12 тысяч боевых самолетов.

Битва началась 5 июля 1943 года с массированного наступления германских войск.

12 июля, в ходе первой оборонительной фазы Курской битвы произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение. На Прохоровском поле одновременно сошлись до 1 200 танков и самоходных орудий. После этой масштабной танковой битвы наступательный порыв немецкой армии иссяк, и она перешла к обороне.

5 августа в результате наступательных операций советских войск были освобождены Орел и Белгород. В честь этого вечером того же дня в небе Москвы впервые в годы войны расцвел артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков.

После Курской битвы Германия утратила возможность проводить крупные стратегические наступательные операции на Восточном фронте.