МАГАТЭ обещает проконтролировать сброс в море очищенной воды из АЭС "Фукусима-1"

МАГАТЭ продолжит беспристрастный, независимый и объективный обзор безопасности на этапе разгрузки очищенной воды в емкости из АЭС "Фукусима-дайити", заявил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, там работают сотрудники МАГАТЭ, которые могут осуществлять мониторинг и оценку этих работ. Они будут гарантировать, что все соответствует стандартам безопасности, в том числе в день начала сброса и после него. Как только начнется сброс, МАГАТЭ предоставит дополнительную обновленную информацию. Организация открыла свой офис на АЭС в июле 2023 года.

Ранее правительство Японии обратилось к компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) с просьбой незамедлительно приступить к подготовке к сбросу очищенной воды, хранящейся на АЭС "Фукусима". Ожидается, что при отсутствии помех из-за погодных условий или состояния моря сброс начнется 24 августа.

Глава правительства Фумио Кисида указал, что сброс воды в Тихий океан "нельзя откладывать на потом". Рыболовные ассоциации Японии до последнего дня выражали свое решительное несогласие. Экологи и соседи, такие как Китай, также выступили с критикой.