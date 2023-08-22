«Меньшее из зол»: Эколог оценил последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы-1»
Сброс воды с «Фукусимы-1» чреват для России тем, что зараженная морская рыба может попасть на стол к соотечественникам, сказал НСН Николай Голик. В случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом НСН заявил председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик. Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай. Голик отметил, что японское правительство решило выбрать меньшее из двух зол. «Безопасность станции прежде всего, в любом случае. Если произойдет авария, негативные последствия будут гораздо более серьезными, чем сброс воды. При наличии ядерных станций всегда есть определенный риск. Япония в любом случае придерживается жестких экологических требований и будет стараться минимизировать ущерб, наносимый природе. Приходится выбирать меньшее из зол», — сказал Голик. Собеседник НСН также предположил, как действия Японии могут отразиться на России. «Во-первых, зараженная вода с учетом течений движется в сторону России. Во-вторых, зараженная рыба заплывет в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм, но у нас часто этого не делают. Если же меры предосторожности будут соблюдены, то опасности удастся избежать. Впрочем, ни Приморский край, ни Камчатка, ни Сахалин сильно пострадать не должны. Ведется контроль, к тому же, течения, огибающие Японию, будут раскидывать радиоактивную воду в океан, поэтому концентрация в одном месте не должна быть особо высокой», — подытожил он. Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев согласился с выводами специалистов МАГАТЭ, которые сообщили, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».