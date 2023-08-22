У офиса Кисиды собрались десятки протестующих против сброса в океан воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 22 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Десятки людей, несмотря на дождь, собрались у офиса премьер-министра Японии Фумио Кисиды, чтобы выразить протест против планов сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая использовалась для охлаждения реакторов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Премьер Кисида, не делайте этого! Не сбрасывайте воду! Прислушайтесь к мнению местных жителей!" - скандируют протестующие, некоторые из которых собрались на месте проведения демонстрации задолго до ее запланированного на 10:00 по местному времени (04:00 мск) начала.

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В это же время Кисида выступил с заявлением, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.