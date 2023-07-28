«Нужно задать вопрос МОК: правила для них существуют или нет?» Захарова — о ситуации с Харлан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на ситуацию с дисквалификацией украинской саблистки Ольги Харлан, призвала всех ориентироваться на существующие правила в спорте. В четверг МОК после дисквалификации Харлан на чемпионате мира в Милане выступил в заявлением, в котором призвал международные федерации «проявить чуткость» к украинским спортсменам, выступающим на международных соревнованиях. — Нужно задать вопрос МОК, непосредственно Баху и чиновникам от спорта: правила вообще для них существуют или нет? Или у нас будут команды и игроки, которые будут находиться вне правил? Это уже сейчас происходит. И не только с украинской фехтовальщицей, которая придумывает свои правила поведения в спорте, но это и с теми же самыми американцами, которые начинают принимать участие в женских или мужских видах спорта, направляя туда трансгендеров и доказывая, что это новые женины или мужчины. Чем дальше, тем больше. Спорт без правил не существует. Без правил это любительская игра, творчество, может быть какой то вид креативного досуга, но не спорт. В спорте есть единое понятие правила, регламента и стандартов. Без этого нет спорта! Украинская фехтовальщица не изобрела ничего нового. Приведу пример: в «Старике Хоттабыче» описан футбольный матч, когда старику Хоттабычу захотелось, чтобы его команда выиграла, и он посчитал, что вместо одного мяча можно кинуть на поле много мячей, чтобы каждый играл со своим. Это привело к тому, что матч был сорван, все не поняли, что произошло, а потом сказали, что команда была больна, то ли корью, то ли свинкой. Нужно определяться, мы все таки сохраняем спорт, который мы называли спортом достижений, мировым, олимпийским движением, или мы переходим к гибриду, — сказала Захарова корреспонденту «Матч ТВ». Харлан в четверг победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала турнира саблисток со счетом 15:7. После победы украинка покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Россиянка ушла после переговоров с официальными лицами. Позже стало известно, что Харлан дисквалифицирована. Ей была предъявлена черная карточка, что по дисциплинарному регламенту накладывает дополнительные санкции в перспективе. Чемпионат мира в Италии завершится 30 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Харлан — олимпийская чемпионка, трехкратный призер Игр, шестикратная чемпионка мира.