Теннисистка Цуренко призвала уважать решение украинцев не пожимать руки россиянам

Украинская теннисистка Леся Цуренко в Instagram поддержала саблистку Ольгу Харлан, которую дисквалифицировали на чемпионате мира после скандала, возникшего из-за того, что она отказалась пожать руку российской саблистке Анне Смирновой. "Я поддерживаю Ольгу Харлан. Пожалуйста, уважайте наше решение! Есть понятная причина, по которой мы не пожимаем руки представителям соседних стран, которая не нуждается в объяснении!" — написала Цуренко. После матча 1/32 финала Харлан отказалась пожать руку Смирновой и покинула дорожку. Смирнова подала протест и прождала решения судей около часа, не покидая дорожку. Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован. Рефери отклонили протест Смирновой, и Харлан по итогам боя вышла в 1/16 финала мирового первенства. Однако после разбирательств FIE дисквалифицировала Харлан, теперь ей грозит отстранение от соревнований на срок до двух месяцев.