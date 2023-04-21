Российский политолог предсказал судьбу ЕС к 2035 году

Будущее Европы будет зависеть от отношений с США, считает член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. В беседе с «360» он отметил, что пока рано говорить о расширении ЕС к 2035 году и росте влияния на мировой арене. По словам политолога, во многом судьба Евросоюза зависит от желания развиваться самостоятельно и отказаться от влияния США.

Говорить о том, что в 2035 году Евросоюз станет мощной экономической силой, конкурирующей с другими ключевыми игроками на мировой арене, и при этом начнет расширяться за счет Грузии, Украины и Молдавии — нет никаких оснований, — заметил эксперт.

По словам политолога, на глобальной арене фокус внимания перемещается к тем политическим игрокам, которые раньше не были заметны. Самонкин пояснил, что Европа превращается в периферию. Евросоюз переживает глобальный кризис, вызванный пандемией и противостоянием с Россией.

Политолог добавил, что единства в рядах ЕС на данный момент нет, что лишний раз доказывают внутренние противоречия между странами. Вновь стать конкурентоспособной Европа сможет, выйдя из-под влияния Вашингтона и наладив отношения с Россией и Китаем, считает эксперт.