Определены города России с подешевевшим жильем

По итогам первого квартала среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Калининграде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

В компании подсчитали, что с января по март квадратный метр в Калининграде потерял в цене 3,5 процента и стал стоить 108,1 тысячи рублей. Городом с подешевевшим жильем также назвали Севастополь с динамикой в 2,3 процента. Топ-3 списка замкнула Казань, где «вторичка» за квартал подешевела на 1,3 процента.

Среди городов с подешевевшим жильем также оказались Курск (снижение на 0,9 процента), Санкт-Петербург (на 0,8 процента), Брянск (на 0,4 процента) и Москва (на 0,2 процента). В среднем по стране за указанный период «вторичка» прибавила в цене 1,7 процента, квадратный метр стал стоить 102 тысячи рублей.