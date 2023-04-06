В результате обстрела Израиля со стороны Ливана пострадали три человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в четверг в результате ракетного обстрела северных районов Израиля с ливанской территории. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, речь идет о легких повреждениях от осколков снарядов. Всем пострадавшим - 19-летнему подростку, 26-летнему мужчине и 60-летней женщине - оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате силами ПВО как минимум одной ракеты, запущенной со стороны Ливана. Воздушная тревога была объявлена в целом ряде населенных пунктов на севере страны, расположенных рядом с ливанской границей.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с руководителями силовых структур, сообщили в канцелярии главы правительства. По информации государственной телерадиокомпании Kan, после этого Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета с участием ключевых министров правительства. Этот совещательный орган не собирался с февраля.

Обострение обстановки на севере Израиля началось на фоне эскалации напряженности в южных районах страны, прилегающих к сектору Газа, откуда палестинские радикалы уже два дня запускают ракеты по израильской территории. Одновременно в Иерусалиме нарастает напряженность вокруг Храмовой горы, где уже несколько раз происходили столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.