$76.45+0.1482.39-0.75

СВУ, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами

Взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, целью был военкор Владлен Татарский. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

СВУ, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами
© соцсети

"Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Целью <...> был военкор Владлен Татарский", - сказал собеседник агентства.

Устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому.

"Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили военному корреспонденту Владлену Татарскому, после чего оно сработало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывчатка была размером с кусок мыла.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий