СВУ, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами
Взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, целью был военкор Владлен Татарский. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Целью <...> был военкор Владлен Татарский", - сказал собеседник агентства.
Устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому.
"Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили военному корреспонденту Владлену Татарскому, после чего оно сработало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, взрывчатка была размером с кусок мыла.