Феномен Counter-Strike. Почему даже спустя 24 года игра набирает популярность

Культовый шутер постоянно бьёт рекорды и готовится стать Counter-Strike 2.

В июне 1999 года студент Минь Ли и известный моддер Джесс Клифф выпустили бету соревновательного шутера для Half-Life. Спустя пару месяцев Counter-Strike уже станет настоящим феноменом, привлекая всё больше игроков, а студия Valve вместе с её авторами начнёт создавать отдельную игру.

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С тех пор прошла без малого четверть века, но Counter-Strike — всё ещё одна из самых обсуждаемых видеоигр. Только с начала года CS:GO успела семь раз побить собственный рекорд по онлайну (последний раз — больше 1,5 млн человек), а теперь авторы готовят к релизу Counter-Strike 2 на движке Source 2.

Сегодня мы попробуем разобраться и объяснить, как Counter-Strike смогла почти без изменений пройти через несколько поколений видеоигр и остаться одним из самых популярных развлечений в мире.

VALVE

Полностью бесплатная CS:GO

Начнём с простых, но важных достоинств. Сейчас многие онлайн-игры распространяются по условно-бесплатной модели, но это вовсе не гарант успеха. Многие бесплатные сетевые развлекалочки так и не могут привлечь людей (Rumbleverse, Knockout City), тогда как платные с годами только наращивают аудиторию (Rainbow Six Siege).

В это же время CS:GO даже сейчас легко скачать даже в России, без всяких гайдов на смену региона или пополнение баланса Steam. Игра постоянно мелькает на главной странице платформы в топе по популярности и завлекает ещё больше начинающих геймеров — которым для игры не требуется ничего.

Valve

Постоянные обновления

Увы, подход Valve к поддержке своих игр никак не сравнить с Fortnite или Genshin Impact, где ключевые обновления выходят пару раз в месяц, а раз в несколько кварталов игру могут изменить до неузнаваемости… И цикл повторяется по четыре-пять раз в год.

Однако создатели Counter-Strike бережно поддерживают франшизу — это отрицать нельзя. Гейб Ньюэлл и его помощники не привыкли к радикальному изменению вещей, способных разозлить сообщество, но постоянно осовременивают игру — и недавний анонс Counter-Strike 2 лишнее тому подтверждение.

В актуальной версии Counter-Strike регулярно появляются новые карты и режимы, проходят события и операции. Шутер не ценят именно как игру-сервис, но тут Valve стоит похвалить — даже любителям «Доты» или Team Fortress 2 остаётся лишь завидовать.

Valve

Путь в киберспорт

Как и десять лет назад, Counter-Strike сейчас — ещё и прекрасный социальный лифт. Десятки и сотни не самых богатых подростков из 2000-х смогли доказать, что игру можно сделать смыслом жизни, зарабатывая на ней десятки и даже сотни тысяч долларов в месяц.

Сейчас молодые парни из самых разных стран, от России до Бразилии, знают отличный способ пройти к звёздам. Да, через тернии бессонных ночей и отказа от социума, и добираются до цели далеко не все — но тем не менее. Шутер от Valve в этом плане, пожалуй, самая подходящая игра — хотя бы из-за экосистемы в виде FACEIT и других онлайн-лиг, большого числа турниров и различных событий.

Valve

К тому же Counter-Strike не так зависим от команды, как «Дота» или другие киберспортивные хиты. Затащить в соло и выделиться среди остальных тут легче, а хедшоты с клатчами моментально дадут буст статистическим показателям, которые в CS:GO определяют многое.

Вот почему подростки, которые мечтают разбогатеть и стать известными, не отходя от ПК, часто выбирают в пуле киберспортивных игр именно Counter-Strike.

Valve

Почти метавселенная

При всём этом киберспорт — лишь одна область на карте сообщества Counter-Strike. Создаётся впечатление, что при желании сделать CS смыслом жизни может любой. Неважно, насколько хорошо ты играешь: тут найдётся место любым талантам.

Наверное, делать новый мод к «Скайриму» или сет для Queen of Pain из «Доты» интереснее, чем карту или скин для CS:GO. Сообщество стримов по Genshin Impact или WoW кучнее и дружнее. Гайды и развлекательный контент больше подойдут Minecraft или «Клубу романтики». Но стоит ли всё мерить абсолютом?

Сообщество Counter-Strike активно развивается во всех, даже самых неожиданных направлениях. И это ещё один признак великой игры, который не даст ей умереть сразу, даже если обезумевший Гейб Ньюэлл закроет все серверы и удалит CS из Steam.

Valve

Простота в освоении

К двум главным аспектам успеха CS, которые на деле являются частью одного целого. Всё гениальное — просто, и этот принцип легко отнести к шутеру Valve.

Игра «пять на пять», где нужно убить всех противников или поставить/обезвредить бомбу. Всё, это все правила Counter-Strike, которые легко можно объяснить своему отцу, дедушке или второй половинке.

Низкий порог вхождения стимулирует как рост игроков, так и повышение интереса к киберспортивным турнирам. Разобраться в CS:GO любителям традиционного спорта намного проще, чем в Dota 2 или League of Legends, где не то что счёт по фрагам, а данные по общей ценности не всегда отображают реальное положение дел.

В самой игре то же самое. Тут нет сотни персонажей и такого же числа предметов, лишь несколько видов оружия и противники. Убил — победил, убили тебя — проиграл. Всё до безумия просто.

Valve

Легко начать, сложно освоить

При всей простоте Counter-Strike невероятно глубока как игра. Геймеры и киберспортсмены с большим стажем подтвердят, что даже через много лет открывают в шутере новые вещи. Игроки топ-команд и стримеров до сих пор изобретают новые раунды, раскидки и фишки — хотя, казалось бы, Mirage или Inferno остались почти такими же, как и десятилетия назад.