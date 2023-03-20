Слуцкий заявил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой

Вступление Польши в украинский конфликт будет означать начало третьей мировой войны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны», — написал он в Telegram.

Слуцкий добавил, что посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский явно превысил свои «полномочия» в попытках подтолкнуть Запад к политическому самоубийству.

«Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии. Хотя цитата посла из интервью французскому телеканалу переведена весьма чётко», — отметил политик.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши о готовности к конфликту с Россией.