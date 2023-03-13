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17 часов назад

Аналитик Коваленко заявила, что новая Великая депрессия может наступить в США в течение года

ТК «Звезда»

Независимый экономический эксперт Людмила Коваленко в беседе со «Звездой» проанализировала кризис банковской системы, сложившийся в США. По ее словам, американская финансовая политика зашла в тупик.

Аналитик Коваленко заявила, что новая Великая депрессия может наступить в США в течение года
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Американская финансовая политика зашла в тупик. Поскольку доллар остается резервной валютой и альтернативы нет, они как-то справляются. Но возьмите и сопоставьте это с госдолгом США, который достиг астрономических цифр. Ни одна пирамида не может долго стоять на своей верхушке. Финансы - это острый кончик пирамиды, а внизу - товарное производство», - объяснила Коваленко.

Аналитик полагает, что подобное массовое закрытие банков для финансовой системы США нехарактерно. Более того, такое явление может спровоцировать серьезный экономический коллапс, схожий с Великой депрессией в Штатах в начале XX века. При этом Коваленко назвала примерный срок наступления трудностей в стране.

«Не думаю, что это недели и месяцы, но в пределах года все может случиться. Все завязано на политике. Политика все же не президент Байден, а корпорации - они могут какое-то время удерживать банки. На мой взгляд, крах финансовой системы в том виде, в котором она сейчас есть, неизбежен», - резюмировала Коваленко.

Напомним, в США за три дня обанкротились ряд крупных банков, среди которых Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ближайшее время ожидается, что президент США Джозеф Байден выступит с обращением о защите банковской системы. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон своими попытками поддерживать банковскую систему спровоцирует еще больше проблем в мире.

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