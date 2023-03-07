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17 часов назад

Чернышенко назвал отстранение Винер очередным посягательством на независимость спорта

ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях является очередным доказательством посягательства на независимость спорта. Об этом ТАСС в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко назвал отстранение Винер очередным посягательством на независимость спорта
Фото: ТАССТАСС

"Решение FIG (Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС) об отстранении Ирины Винер - очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счет отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта", - сказал Чернышенко.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях сроком на два года. Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.

Другое,Ирина Винер,Дмитрий Чернышенко,
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