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9 часов назад

На KazanForum обсудят исламский банкинг и производство халяльной продукции

ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вопросы исламского банкинга, развития производства продукции по стандартам халяль, молодежной дипломатии и развития экспорта станут темами обсуждения на площадке международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", который состоится 18-19 мая. Об этом сообщил на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Уже сформирована деловая программа, которая предполагает обсуждение исламских финансов и партнерского банкинга, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развития экспорта, предпринимательства и инвестиций. Уверен, что проводимая работа и, в дальнейшем, развитие деятельности группы [стратегической группы "Россия - исламский мир"] станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества по экономическим и гуманитарным аспектам", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что форум в Казани наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами станет третьей крупнейшей федеральной площадкой. При этом ее работа будет направлена на "обеспечение экономических интересов в рамках равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с исламскими странами".

"На таком уровне он впервые пройдет в Республике Татарстан в мае этого года. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять в нем участие. Наша сплоченность обеспечит выход на перспективные проекты партнерства с международными исламскими организациями, позволит воплотить новые масштабные мероприятия на самом высоком уровне", - обратился вице-премьер к послам государств-членов ОИС.

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