Хуснуллин заявил, что сотрудничество России с исламскими странами стало стратегическим

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России с исламским странами приобрело стратегический характер. Одним из свидетельств тому является рост товарооборота между РФ и исламскими странами на 30% по итогам 2022 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Россия всегда будет самым надежным партнером для исламских государств. Можно с уверенностью говорить, что это партнерство открывает все новые перспективы. За последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился почти на 30%", - сказал он.

По словам вице-премьера, развитие ключевых транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток в перспективе может изменить всю мировую логистику. "Это в том числе результат деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", - добавил Хуснуллин.