В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
9 часов назад

Хуснуллин заявил, что сотрудничество России с исламскими странами стало стратегическим

ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России с исламским странами приобрело стратегический характер. Одним из свидетельств тому является рост товарооборота между РФ и исламскими странами на 30% по итогам 2022 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Россия всегда будет самым надежным партнером для исламских государств. Можно с уверенностью говорить, что это партнерство открывает все новые перспективы. За последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился почти на 30%", - сказал он.

По словам вице-премьера, развитие ключевых транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток в перспективе может изменить всю мировую логистику. "Это в том числе результат деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", - добавил Хуснуллин.

Решением президента РФ Владимира Путина учреждена стратегическая группа "Россия - исламский мир" с целью реализации и продвижения стратегических инициатив для развития сотрудничества с членами ОИС.

Другое,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Организация исламского сотрудничества,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий