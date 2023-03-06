Лавров пригласил делагации стран ОИС на KazanSummit 2023

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил делегации государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) поучаствовать в международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2023", который пройдет в мае текущего года.

"Рассчитываю, что уважаемые коллеги, послы государств - членов Организации исламского сотрудничества доведут до своего руководства информацию о предстоящем мероприятии и сделают все, чтобы оно увенчалось успехом. Ждем вас вместе с представительными делегациями ваших стран в гостеприимной столице Татарстана", - сказал министр, выступая в понедельник на встрече Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

KazanSummit в мае 2023 года пройдет в 14-й раз, и по решению главы государства Владимира Путина он получил федеральный статус.