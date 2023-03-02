В Сербии заявили о тайной отправке оружия Украине

В Сербии начались парламентские слушания после информации Mash о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает издание в своем Telegram-канале.

Отмечается, что депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию несмотря на то, что турецкая сторона сама производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине.

Алексич также заявил, что в торговой схеме Сербия — Турция — Словакия — Украина участвовала дочь оружейного барона Слободана Тешича, который находится в базе Интерпола. Сообщается, что министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Сербия не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться их оружием.