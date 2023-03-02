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2 марта

Лавров: Запад скоро осознает, что изолировал себя, а не Россию

Деловая газета "Взгляд"

Запад изолирует сам себя, а не Россию, это осознание скоро придет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.

По его словам, Россия не чувствует себя изолированной в ходе мероприятий «двадцатки» и тем более когда проводит саммиты и министерские встречи в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, во время встреч с членами Лиги арабских государств, с членами Африканского союза, с латиноамериканскими друзьями, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Запад сам себя изолирует, и это осознание скоро придет.

Ранее Лавров на встрече G20 принес извинения представителям Индии и Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу G20 в балаган.

Другое,Сергей Лавров,Лига арабских государств,БРИКС,ШОС,
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