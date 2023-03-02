Лавров: Запад скоро осознает, что изолировал себя, а не Россию

Запад изолирует сам себя, а не Россию, это осознание скоро придет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.

По его словам, Россия не чувствует себя изолированной в ходе мероприятий «двадцатки» и тем более когда проводит саммиты и министерские встречи в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, во время встреч с членами Лиги арабских государств, с членами Африканского союза, с латиноамериканскими друзьями, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Запад сам себя изолирует, и это осознание скоро придет.