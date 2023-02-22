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15 часов назад

Терапевт Людмила Лапа сравнила сравнила случаи Костомарова и Началовой

runews24.ru

Больше месяца фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Врачи борются за его жизнь, но состояние спортсмена все еще вызывает опасения. Врач терапевт Людмила Лапа заявила, что случай Костомарова схож с тем, что произошло с певицей Юлией Началовой.

Терапевт Людмила Лапа сравнила сравнила случаи Костомарова и Началовой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она была госпитализирована из-за скачка сахара в крови, после началась подагра, а затем врачи поставили ей диагноз красная волчанка. Рана на ноге начала воспаляться и гноиться, началась гангрена, но провести операцию по чистке раны или ампутации врачи не смогли из-за того, что Юлия могла не перенести операцию. Затем болезнь прогрессировала, начался отек головного мозга, сепсис, с которыми певица уже не справилась.

Костомаров также пережил сепсис, ампутацию ступней, пальцев на руках, отек мозга и инсульт.

Как отметила Людмила Лапа, сейчас вопрос выздоровления Костомарова по большей степени зависит от ресурсов его организма.

«Каждый случай индивидуален. Все зависит от состояния здоровья человека и сложно сравнивать случай Костомарова и Началовой. Но ситуация и там, и тут была критичная. Не хочется говорить вслух, надо надеяться на чудо. С ней, к сожалению, чуда не произошло, но хочется верить, что оно случится с Романом», - добавила врач в разговоре с Woman.ru.

Другое,Роман Костомаров,
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