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21 час назад

Госдума приостановила участие России в ДСНВ

Ura.Ru

Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Госдума приостановила участие России в ДСНВ
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФофициальный сайт Министерство обороны РФ

«Госдума приняла единогласно закон о приостановлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3», — передает telegram-канал Госдумы.

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