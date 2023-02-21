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21 февраля

Столтенберг: Китай готовится дать России смертоносную военную помощь

Ura.Ru

Запад обеспокоен возможной помощью России от Китая в виде летального вооружения. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Китай готовится дать России смертоносную военную помощь
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Китай может планировать предоставление летальной военной помощи России», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО. Он подчеркнул, что возможная передача России смертоносного оружия беспокоит западные страны.

Ранее появились сообщения, что Китай планирует предоставить России беспилотные летательные аппараты. Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Китай от дальнейшего объединения с Россией. По его мнению, этот союз может поставить мир на грань начала новой войны.

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