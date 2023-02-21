Столтенберг: Китай готовится дать России смертоносную военную помощь

Ранее появились сообщения, что Китай планирует предоставить России беспилотные летательные аппараты. Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Китай от дальнейшего объединения с Россией. По его мнению, этот союз может поставить мир на грань начала новой войны .

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