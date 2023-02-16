Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с РФ только в случае агрессии против Белоруссии

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вместе с россиянами воевать с территории республики только в случае совершения агрессии в отношении его страны. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины - прим. ТАСС) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей, - сказал глава государства в четверг на встрече с журналистами. - Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший".