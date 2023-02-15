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15 февраля

Махачев ответил на претензии об использовании запрещенной капельницы перед боем

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил на претензии об использовании капельницы перед боем с австралийцем Александром Волкановски. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Новости Дагестан».

Махачев ответил на претензии об использовании запрещенной капельницы перед боем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Махачев назвал тему раздутой. «У нас есть эксперты, которые работают с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) — это Антидопинговое агентство США (USADA). Меня до и после боя проверяли четыре раза», — заявил россиянин и отметил, что к нему нет претензий со стороны организаций. Он добавил, что синяк на руке, который начали обсуждать, появился из-за забора крови комиссией в Австралии в неделю боя.

13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал Александр Волкановски. В команде Махачева обвинения назвали полной чушью.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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