Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Ранее президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер заявил о допинг-деле Валиевой: «Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку».

«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать?

А Вагнер просто высказывает свое мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», – сказала Тарасова.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?