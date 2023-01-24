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1 час назад

Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»

Sports.ru

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер заявил о допинг-деле Валиевой: «Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку».

«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать?

А Вагнер просто высказывает свое мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», – сказала Тарасова.

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Другое,Всемирное антидопинговое агентство,
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