В администрации Эрдогана сравнили сожжение Корана с Хрустальной ночью

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сравнил сожжение Корана у стен посольства Турции в Стокгольме с действиями фашистов, которые в Хрустальную ночь в 1938 году сжигали страницы Торы. "Если бы подобное отвратительное событие произошло сегодня, назвали бы власти Швеции происходящее "проявлением свободы слова?" - задался вопросом Алтун в интервью шведской газете Dagens Nyheter. По его словам, такие действия не имеют ничего общего с правами человека и способствуют росту исламофобии. Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что Швеция не выполняет обязательства для вступления в НАТО, которые взяла на себя на полях саммита НАТО в Мадриде. "Если Швеция не будет воспринимать всерьез обеспокоенность Турции, то и говорить не о чем", - подчеркнул он. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что разрешенная властями Швеции акция по сожжению Корана у здания турецкого посольства в Стокгольме является "низкой и подлой" и представляет собой проявление "ксенофобии и расизма". МИД Турции также обвинил Швецию в нарушении взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО обязательств в связи с митингами сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) в скандинавской стране. 21 января Расмус Палудан, возглавляющий дастскую антиисламскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Кроме того, власти Стокгольма также разрешили демонстрацию местным курдам, митинг собрал около 50 человек.