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4 часа назад

В Германии опровергли планы передать Украине танки Leopard

Lenta.ru

Германия не намерена сейчас передавать Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»). Подобные планы опроверг представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

В Германии опровергли планы передать Украине танки Leopard
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Берлин продолжает придерживаться трех принципов в отношении предоставления военной помощи Украине: избегать сценария, при котором НАТО стала бы стороной конфликта, оказывать максимальную помощь Киеву, но не предпринимать односторонних шагов. Хебештрайт также заявил, что ему неизвестно о планах Варшавы по формированию коалиции для поставок Киеву тяжелых вооружений.

Ранее планы передать Украине танки Leopard опроверг и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что не пойдет на такой шаг самостоятельно, без участия широкой коалиции. По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания альянса, члены которого будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.

Вместе с тем 8 января вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек допустил, что в будущем Германия все же может поставить Украине боевые танки Leopard. Политик пообещал, что немецкое правительство будет внимательно следить за обсуждениями этого вопроса, которые сейчас ведутся в стране, и согласует свои действия с партнерами.

Другое,Матеуш Моравецкий,Штеффен Хебештрайт,Роберт Хабек,НАТО,
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