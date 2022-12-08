Свиной грипп: насколько опасен, как осложняется коронавирусом, симптомы и лечение

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоить предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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Классификация и стадии развития свиного гриппа

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что свиной грипп известен медикам уже не один год.

— H1N1 — подтип вируса гриппа, он довольно известен. Мы уже имели опыт его лечения и болели им. Это было, если мне не изменяет память, лет 15 назад. Свиной грипп — одна из тех разновидностей гриппа, которые мы все знаем. В основном им болели свиньи, но по непонятным причинам вирус перешел на человека и остался в популяции, — рассказал эксперт.

Сезонный грипп

По словам врача, свиной грипп продолжает циркулировать в человеческой популяции.

— Сейчас свиной грипп все еще остался. Всемирная организация здравоохранения регулярно дает прогнозы относительно гриппа на сезон. Они не всегда могут точно предсказать, но на тему гриппа приблизительно дают прогнозы: какие штаммы будут циркулировать. Просто иногда меняются условия, и появляется неожиданный штамм. Поэтому встает вопрос о подготовке вакцины, которая могла бы перекрывать все известные серотипы вируса, — объяснил медик.

Кто может заболеть? Группы риска

Кондрахин подчеркнул, что риск заболеть свиным гриппом есть абсолютно у всех. В группе риска — люди, которые находятся в скученном пространстве: например, дети в коллективах и взрослые в офисах, уточнил специалист.

Признаки и симптомы свиного гриппа

Проявляет свиной грипп себя абсолютно так же, как и любой грипп, отметил Кондрахин.

Первым делом у человека появляется высокая температура под 40 градусов (как правило, с выраженными болями в мышцах и костях), наблюдаются выраженная интоксикация и головная боль. Со временем появляются першение и боль в горле, насморк.

Коронавирус усиливает грипп

Существует вероятность одновременного течения свиного гриппа и коронавируса, отметил Кондрахин.

— И то, и другое — вирус, но у каждого есть свой излюбленный «заход» в организм. Вирусы коварны тем, что умудряются обмануть иммунную систему, которая перестает видеть вирус. Происходит накопление вирусных частиц. Человек, находясь в инкубационном периоде по гриппу, с ослабленным иммунитетом, может параллельно заразиться коронавирусом, — пояснил Кондрахин.

Осложнения при свином гриппе

Свиной грипп опасен и своими последствиями, предупредил специалист.

— При неправильном лечении или если человек не выполняет рекомендации врача, тяжелым осложнением является пневмония, которая может быть очень коварна. Но, в отличие от коронавируса, пневмония возникает не так часто, — объяснил врач.

По словам собеседника «ВМ», после свиного гриппа могут также возникать бактериальные инфекции. Кроме того, возможны тяжелые заболевания сердца.

Лечение свиного гриппа

При появлении настораживающих симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, уверен врач.

— Если неправильно разобраться, какой вирус поразил организм, то человек, принимая непонятные препараты, лишь ухудшает прогноз: вирус все больше развивается, и лечить его становится сложнее. Надо срочно обратиться к врачу и выполнять все рекомендации, — рассказал специалист.

По словам эксперта, при заболевании свиным гриппом нужно находиться дома. Вирус нельзя переносить на ногах: это чревато серьезной нагрузкой на сердце.

Вакцинация от свиного гриппа

Как отметил Кондрахин, существуют вакцины от свиного гриппа.

— Можно вакцинироваться от свиного гриппа, только при вакцинации важно уйти от источников возможного заражения. Фактически организм заражается и получает иммунный ответ. Так как заражение происходит минимальное, организм вырабатывает антитела. И когда в организм попадет настоящий вирус, ему не понадобится тратить время на создание антител. Если мы хотим себя защитить, нужно 14 дней после прививки находиться вне зоны риска: на даче или дома, избегать мест скопления людей, поликлиник и так далее, — порекомендовал врач.

Вакцина от ковида не поможет

Вакцина от коронавируса на свиной грипп не влияет, однако и вакцина от гриппа не гарантирует того, что человек не заболеет, подчеркнул Кондрахин. Просто прививка облегчает течение болезни, уточнил врач.

Профилактика в домашних условиях

Чтобы снизить вероятность заболевания, важно проводить грамотную профилактику, уверен медик.